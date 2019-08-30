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30.08.19 14:13
Васильева допустила систему оценки "зачет-незачет" по ряду школьных предметов
В ходе Общероссийского родительского собрания в пятницу Васильеву спросили, согласна ли она, что по таким предметам, как изо, физкультура, музыка (в силу разных способностей учеников) необязательно ставить оценки.
"Согласна. Нужно ставить зачеты", - сказала министр.
Васильева также призвала оценивать результаты учеников, исходя из их стараний и способностей. "Я много преподавала и ставила оценки за старание даже студентам. Считаю возможным и всегда призывала оценивать за трудолюбие. У одного все легко и свободно, а другой тратит колоссальные усилия. Кому легко дается, с них надо спрашивать больше", - сказала она.
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