Васильева допустила систему оценки "зачет-незачет" по ряду школьных предметов

30.08.19 14:13

© РИА Новости. Виталий Аньков

30 августа. Interfax-Russia.ru - Министр просвещения РФ Ольга Васильева согласилась, что по ряду предметов нужно ставить не оценки, а зачеты.

В ходе Общероссийского родительского собрания в пятницу Васильеву спросили, согласна ли она, что по таким предметам, как изо, физкультура, музыка (в силу разных способностей учеников) необязательно ставить оценки.

"Согласна. Нужно ставить зачеты", - сказала министр.

Васильева также призвала оценивать результаты учеников, исходя из их стараний и способностей. "Я много преподавала и ставила оценки за старание даже студентам. Считаю возможным и всегда призывала оценивать за трудолюбие. У одного все легко и свободно, а другой тратит колоссальные усилия. Кому легко дается, с них надо спрашивать больше", - сказала она.