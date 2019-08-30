Пермский край планирует привлечь кредиты на 6 млрд рублей

30.08.19 14:17

© РИА Новости. Максим Богодвид

30 августа. Interfax-Russia.ru - Министерство финансов Пермского края планирует на аукционах 17 сентября привлечь кредитные линии с общим лимитом 6 млрд рублей, следует из документации, размещенной в системе "СПАРК-Маркетинг".

В частности, планируется привлечь три возобновляемые кредитные линии с лимитом 2 млрд рублей каждая. Срок действия каждой линии - с 1 ноября 2019 года по 2 ноября 2020 года включительно, срок предоставления траншей в рамках линии - до 20 октября 2020 года включительно.

Начальная (максимальная) цена контракта для всех линий составляет 45 млн 101,729 тыс. рублей, что соответствует ставке 8,25% годовых.

Заемные средства планируется направить на покрытие дефицита бюджета и погашение долговых обязательств Пермского края.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 13 сентября.

Согласно данным на сайте Минфина региона, госдолг Пермского края на 1 июля 2019 года составил 8,441 млрд рублей, он полностью состоит из бюджетных кредитов.

С учетом принятых в июне изменений бюджет Пермского края на 2019 год утвержден с доходами 134,843 млрд рублей, расходами - 142,708 млрд рублей, дефицитом - 7,865 млрд рублей, или 5,5% расходов.