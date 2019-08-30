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Запрет на продажу местной свинины введен в Приамурье из-за АЧС

© РИА Новости. Александр Кондратюк
30 августа. Interfax-Russia.ru - Власти Амурской области ввели запрет на продажу местной свинины на всей территории региона из-за многочисленных вспышек африканской чумы свиней (АЧС).

"Запрет на продажу мяса предполагает, что на прилавки магазинов, рынков и супермаркетов не должна попадать продукция из амурской свинины. Нарушителям будет грозить административная ответственность. Для них предусмотрены штрафы: для физических лиц от 3 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 3,5 тыс. рублей", - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Россельхознадзор провел собрание с директорами городских рынков и видеоконференцию с главами поселений. С момента введения запрета в Приамурье прекращается выписка ветеринарных документов на свиное мясо.

"С завтрашнего дня мы начинаем рейды на территории всей области. Мы проверим городские и стихийные рынки, ярмарки выходного дня и крупные дискаунтеры", - приводятся в сообщении слова руководителя областного управления Россельхознадзора Яны Любченковой.

Кроме того, специалисты усилили работу на таможенных пунктах пропуска, железнодорожных вокзалах, в аэропорту и на постах ДПС.

За последний месяц сотрудники Россельхознадзора задержали 13 кг запрещенной продукции, которая впоследствии была уничтожена. Попытки незаконного провоза свиного мяса и комбикорма были пресечены в Тамбовском районе. Продукцию без соответствующих документов будут уничтожать.

На автодорогах выставлены посты дорожной полиции. Они находятся в районе сел Орлецкое, Муравьевка, Толстовка, Лозовое, Крещеновка, Успеновка, Правовосточное, Асташиха и на 55-м км Свободненской трассы.

"В пятницу зарегистрировано три случая (в селе Тамбовка и в Ивановке) незаконного перемещения животноводческой продукции", - отметил зампред правительство области Александр Нестеренко.

В выходные дни в селах Крестовоздвиженка Константиновского района и Раздольное Тамбовского района военнослужащие 35-й Армии обработают территорию и периметр агрофирмы "Партизан" и ООО "Агросев", а также улицы и территории сел.

Как сообщалось, в Приамурье из-за распространения опасного заболевания введен режим ЧС. Карантин из-за вируса АЧС введен на территории четырех районов области: Тамбовского, Благовещенского, Ивановского и Бурейского. В зону отчуждения попали 20 населенных пунктов, где содержат 6,8 тыс. свиней. Первая вспышка АЧС была зафиксирована 7 августа.

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