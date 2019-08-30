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30.08.19 14:34

ЦИК просит прокуратуру проверить ситуацию на выборах губернатора Забайкалья

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
30 августа. Interfax-Russia.ru - Курирующий Забайкальский край член Центризбиркома Евгений Колюшин сообщил, что во время визита в регион не нашел нарушений в работе краевой избирательной комиссии.

"Я был две недели назад в Забайкальском крае, не нашел нарушений в работе краевой избирательной комиссии. Там историю подняли журналисты. Вчера я подписал письмо заместителю федерального прокурора по Дальневосточному округу с просьбой установить, так ли все было на самом деле", - сказал Колюшин на заседании ЦИК в пятницу.

Ранее крупное забайкальское издание "Чита.ру" выпустило расследование, в котором проверила часть подписей за кандидатов в губернаторы Забайкалья. Они обнаружили, что часть глав и депутатов муниципальных поселений, подписавшихся за Вячеслава Ушакова (от "Патриотов России"), Яну Шпак (от "Партии дела") и Елену Краузе (от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость") на самом деле этого не делали. Более 20 глав и депутатов по телефону утверждали, что подписались за врио губернатора региона Александра Осипова (выдвигается в порядке самовыдвижения). В регионе не участвует в выборах ни одна из парламентских партий, что стало прецедентом.

Позднее фигуранты расследования сообщили, что журналисты их оклеветали и на самом деле они подписывались за Шпака, Ушакова и Краузе. В ответ на это "Чита.ру" опубликовала аудиозаписи разговоров с подписантами - на них слышно, что изначально информация о том, что их голоса ушли другим кандидатам, их удивила.

Сам Осипов признался, что его избирательная команда помогала всем остальным кандидатам при сборе подписей.

Глава забайкальской избирательной комиссии Светлана Попова по видеосвязи на заседании ЦИК сообщила, что после публикации "Чита.ру" она направила заявление в полицию, затем его перенаправили в прокуратуру, которая проводит проверку. "Неоспоримым остается тот факт, что документы были представлены в надлежащем виде. Они были по установленной законом форме и имели нотариальную запись. Мы отработали эти документы, приняли единогласное решение о регистрации кандидатов. Ко мне лично на прием дважды приходили депутаты и главы образований, которые подтверждали свои подписи, что они отдавали их в поддержку кандидатов. Никаких оснований полагать, что имеются поддельные листы поддержки, у нас нет", - заявила Попова.

Ситуация в Забайкалье привлекла внимание федеральных экспертов и СМИ. Так, движение в защиту прав избирателей "Голос" призвало ЦИК сформировать рабочую группу для публичной проверки свидетельств возможной фальсификации подписных листов и давления на муниципальных политиков.

Зампред ЦИК Николай Булаев на заседании комиссии заявил, что рассказанная журналистами история "даст дополнительный стимул избирателям прийти на избирательные участки, пообсуждать эту тему".

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