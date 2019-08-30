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30.08.19 14:41
Почти 12 тыс. алтайских семей улучшили жилищные условия благодаря маткапиталу
"С 2011 года право на региональный материнский капитал определено в Алтайском крае для 37,2 тыс. жителей. Из них средства материнского капитала использовали 14,5 тысячи семей. Порядка 11,8 тыс. семей направили средства материнского капитала на улучшение жилищных условий - погашение основного долга и уплату процентов по жилищным кредитам, приобретение жилья", - говорится в сообщении.
Отмечается, что общая сумма выплат составила 695,4 млн рублей.
Остальные 2,7 тыс. семей потратили деньги на образование детей: оплату обучения, проживание в общежитии.
В Алтайском крае за счет регионального бюджета в случае рождения третьего ребенка или последующих детей предоставляется региональный материнский капитал. Его размер составляет 55,4 тыс. рублей.
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