Почти 12 тыс. алтайских семей улучшили жилищные условия благодаря маткапиталу

30.08.19 14:41

© РИА Новости. Алексей Никольский

30 августа. Interfax-Russia.ru - В Алтайском крае средствами материнского капитала воспользовались 14,5 тыс. семей, большинство из которых направили их на ремонт или покупку жилья, сообщает пресс-центр правительства региона в пятницу.

"С 2011 года право на региональный материнский капитал определено в Алтайском крае для 37,2 тыс. жителей. Из них средства материнского капитала использовали 14,5 тысячи семей. Порядка 11,8 тыс. семей направили средства материнского капитала на улучшение жилищных условий - погашение основного долга и уплату процентов по жилищным кредитам, приобретение жилья", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общая сумма выплат составила 695,4 млн рублей.

Остальные 2,7 тыс. семей потратили деньги на образование детей: оплату обучения, проживание в общежитии.

В Алтайском крае за счет регионального бюджета в случае рождения третьего ребенка или последующих детей предоставляется региональный материнский капитал. Его размер составляет 55,4 тыс. рублей.