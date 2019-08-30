Куйвашев предложил привлечь общественность к выбору символа Универсиады-2023

30.08.19 14:44

© РИА Новости. Павел Лисицын

30 августа. Interfax-Russia.ru - Жителям России предложат выбрать талисман летней Универсиады, которая пройдет в 2023 году в Екатеринбурге, сообщает региональный департамент информационной политики.

"В самое ближайшее время нам предстоит определиться с официальным символом Универсиады. Предлагаю привлечь к этой задаче широкую общественность. Считаю, символика турнира должна учитывать специфику нашего региона", - приводятся в сообщении слова губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Отмечается, что возможность предложить вариант символа и проголосовать за понравившегося персонажа появится у всех жителей России. Детали и сроки кампании станут известны в ближайшее время.

По данным департамента, в настоящее время идет подготовка мастер-плана Универсиады, разработан проект комплексной программы по организации подготовки и проведению игр.

Ранее сообщалось, что решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля исполкомом Международной федерацией университетского спорта (FISU).

Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году. Кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В этом году Красноярск был столицей зимней Универсиады.