Реконструкция крупнейшего спорткомплекса Севастополя за 1,7 млрд руб. начнется в этом году

30.08.19 15:07

Фото правительства г. Севастополь

30 августа. Interfax-Russia.ru - Контракт на реконструкцию спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя может быть заключен в течение месяца, сообщили в пятницу агентству "Интерфакс-Юг" в городском управлении по делам молодежи и спорта.

"По данному объекту получено положительное заключение государственной экспертизы, в соответствии с которым стоимость реконструкции спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя составляет 1,696 млрд рублей. Заключение государственного контракта на реконструкцию запланировано на сентябрь", - уточнили в ведомстве.

Средства на реконструкцию выделяются из федерального и регионального бюджетов по профильным программам.

По проекту, строительно-монтажные работы будут проводиться в два этапа.

Первый предусматривает реконструкцию открытой трибуны на 2 тыс. мест, универсального стадиона с легкоатлетическим ядром, мачты наружного освещения игрового поля, четырех теннисных кортов, волейбольной и баскетбольной площадок. Запланировано благоустройство территории, а также открытие парковки для почти 300 автомобилей и автобусов.

Власти города рассчитывают, что работы по первому этапу будут завершены до конца 2021 года.

Второй этап включает обустройство крытого бассейна с восемью дорожками длиной 50 метров и вышкой для прыжков в воду с максимальной высотой в 10 метров. Также в спорткомплексе будут помещения для реабилитационно-восстановительного центра.

Кроме того, спортивный кластер будет включать здание крытого катка с искусственным льдом и физкультурно-оздоровительный комплекс, в том числе для маломобильных групп населения.

Спорткомплекс был построен в 1983 году к 200-летию основания Севастополя. На тот момент это был передовой центр, однако средства на ремонтные работы за три десятилетия практически не выделялись. Сейчас тренировки в нем не проводятся.