Тульская область вводит "культурный норматив школьника"

30.08.19 15:29

© РИА Новости. Владимир Вяткин

30 августа. Interfax-Russia.ru - Тематические мастер-классы, лекции и семинары будут проводиться для школьников Тульской области в рамках вводимого с 1 сентября "культурного норматива", сообщила пресс-служба областного правительства.

"Тульская область вошла в число пилотных регионов для апробации проекта министерства культуры РФ и министерства просвещения РФ "Культурный норматив школьника". К реализации проекта подключатся все федеральные и региональные музеи, театры, филармония, ремесленный двор "Добродей" и другие учреждения", - говорится в сообщении.

Для расширения кругозора школьников эксперты подготовили перечни произведений для внеклассного освоения. В норматив войдут семь направлений: "Литература", "Изобразительное искусство", "Архитектура", "Народная культура", "Музыка", "Театр" и "Кинематограф".

Дополнительно для школьников будут проводиться тематические мастер-классы, лекции, семинары. Своими впечатлениями они смогут поделиться в "Культурном дневнике школьника".

"Реализация проекта "Культурный норматив школьника" будет включать региональный краеведческий компонент, связанный с историко-культурным наследием и традициями", - цитируются в пресс-релизе слова министра культуры региона Татьяны Рыбкиной.

Куратором и методическим центром проекта определен Региональный библиотечно-информационный комплекс. На местах, в библиотеках также расположатся локальные методические центры, которые помимо работы со школами будут формировать тематические клубы по интересам для школьников.

По итогам учебного года каждый школьник по желанию сможет сдать культурный норматив по любому из семи направлений. В настоящее время разрабатывается региональная система поощрения для школьников, успешно сдавших культурный норматив.

В настоящее время в Тульской области реализуются проекты по системному приобщению школьников к культуре. Например, "Музейный марафон" предусматривает экскурсионные поездки для школьников, в том числе из отдаленных населенных пунктов и малообеспеченных семей. Ребята могут побывать на уроках-экскурсиях в районах области, посетить музеи.

За время реализации программы в ней приняли участие свыше 24,5 тыс. юных туляков. С 2019 года программа включена в региональный паспорт Национального проекта "Культура".

Также по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина для школьников организовано бесплатное посещение кинопоказов в районных кинозалах.