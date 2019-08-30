Силуанов: микроторговля войдет в программу льготного кредитования МСП

30.08.19 15:32

© РИА Новости. Илья Питалев

30 августа. Interfax-Russia.ru - Правительство приняло решение включить микроторговлю в перечень видов деятельности, на который распространяется система льготного кредитования МСП, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании по реализации нацпроекта по развитию МСП.

"Было принято решение о расширении направлений такого льготного кредитования, договорились о том, что войдет в этот список и микроторговля, у нас большое количество малых предпринимателей в этой части", - сказал он.

По его словам, задача на 2019 год - в 8-10 раз увеличить объем кредитов по льготной ставке по сравнению с прошлым годом.