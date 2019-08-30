На пост главы курганского Шадринска претендуют шесть человек

30.08.19 15:35

© РИА Новости. Алексей Никольский

30 августа. Interfax-Russia.ru - В Шадринске (Курганская область) конкурсная комиссия по отбору кандидатур на пост главы города завершила прием документов, сообщается в пятницу на сайте городской администрации.

Документы на участие в конкурсе подали шесть человек.

Так, документы поступили от гендиректора ООО "Мирабилис", депутата гордумы Михаила Богданова, первого замглавы администрации Шадринска Виктора Ермишкина, сотрудника горадминистрации Игоря Залящина, индивидуального предпринимателя Валерия Мурзина, менеджера фирмы Юрия Поникаровских и директора муниципального предприятия "Комбинат бытового обслуживания" Александра Хомякова.

Комиссия рассмотрит все документы и к началу октября вынесет решение о допуске кандидатов к конкурсу.

4 октября начнется индивидуальное собеседование, где каждый кандидат выскажет свое видение развития Шадринска и планы по руководству муниципалитетом.

По итогам работы комиссии в середине октября будет избран новый градоначальник на пять лет.

"В Шадринске конкурсный отбор кандидатур на должность главы города проводится впервые", - подчеркивается в пресс-релизе.