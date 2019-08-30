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30.08.19 15:40

В Поморье утверждена обновленная территориальная схема обращения с ТКО

© РИА Новости. Павел Львов
30 августа. Interfax-Russia.ru - Правительство Архангельской области одобрило корректировки территориальной схема обращения с отходами, сообщает пресс-служба правительства региона в пятницу.

"Корректировки коснулись целевых показателей обращения с ТКО на период до 2030 года, а также нормативов образования отходов", - говорится в сообщении.

Так, документ предусматривает комплексную обработку и утилизацию отходов, обеспечивающую минимальный объем их захоронения, а также использование наилучших доступных технологий и применение методов экономического регулирования деятельности в области обращения с ТКО.

Кроме того, определен норматив накопления отходов и утвержден единый тариф на их утилизацию.

"С момента утверждения единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО услуга по вывозу получает статус коммунальной. В новой системе оплата будет начисляться исходя из количества зарегистрированных в жилом помещении граждан и количества образующихся отходов", - отмечает пресс-служба.

В релизе отмечается, что на эту коммунальную услугу распространяются льготы, на которые могут претендовать жители Поморья, чьи ежемесячные расходы на ЖКУ превышают 22% от совокупного семейного дохода.

Кроме того, многодетным семьям будут частично компенсированы расходы за сбор и транспортировку отходов, начисляемые на второго и последующих детей.

Территориальной схемой также предлагается поэтапный переход на раздельное накопление твердых коммунальных отходов.

"В территориальной схеме закреплены города, в которых будет происходить внедрение системы раздельного сбора отходов в первую очередь - это Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Котлас и Коряжма. В этих городах с 2019 по 2020 год должна появиться инфраструктура для раздельного накопления отходов", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в декабре 2018 года губернатор Архангельской области поручил правительству региона пересмотреть сроки передачи оператору полномочий по обороту ТКО по причине необходимости доработки территориальной схемы обращения с отходами.

Позже прокуратура Архангельской области внесла представление Минприроды региона из-за нарушения сроков перехода на новую систему. В министерство был направлен план мероприятий, предусматривающий переход Поморья к новой системе до 1 сентября 2019 года.

Пресс-служба правительства региона также сообщала, что в этом году Поморье приступило к внедрению раздельного сбора мусора в бюджетных учреждениях, в первую очередь в школах и детских садах.

С 1 января 2019 года в России введена новая система регулирования услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Работу с ТКО начали региональные операторы, которые обеспечивают транспортировку, обработку, обезвреживание, захоронение отходов. При этом новые положения "мусорной реформы" не применяются до 1 января 2022 года для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

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