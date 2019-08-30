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30.08.19 15:53
СКР расследует обстоятельства отравления суши более 60 самарцев
Дело расследуется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей), говорится в сообщении.
По данным СКР, с признаками пищевого отравления в медучреждения обратились 63 человека.
Ранее сообщалось о 48 случаев острых кишечных инфекций, зарегистрированных в Самаре у клиентов ресторана сети доставки готовых блюд "Farfor". Деятельность заведения приостановлена Роспотребнадзором с 24 августа. В ходе проверки ООО "Ресторан "Фарфор в Самаре" выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к процессам производства. Проводятся проверки производителей продовольственного сырья, входящего в состав роллов.
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