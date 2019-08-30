Роспотребнадзор ограничил купание на 10 пляжах Крыма к "бархатному сезону"

30.08.19 15:56

© РИА Новости. Константин Михальчевский

30 августа. Interfax-Russia.ru - Морская вода около 10 пляжей крымских курортов не соответствует санитарным нормам, сообщила в пятницу пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"По результатам исследований восемь проб не соответствовали требованиям санитарных правил и нормативов по микробиологическим показателям (Алушта, Севастополь, Ленинский район, Бахчисарайский район). По фактам выявленных нестандартных проб морской воды вынесены постановления о временном ограничении купания", - уточняется в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, на 30 августа продолжают действовать постановления об ограничении купания на двух пляжах Севастополя.

Всего к концу лета специалисты исследовали около 6,5 тыс. проб морской воды на микробиологические показатели, из них 2,4% не отвечали требованиям безопасности.

Как сообщалось, в этом курортом сезоне на территории Крыма открыты 455 пляжей, в Севастополе - 36.