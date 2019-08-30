Фрагмент кровли подшипникового завода обрушился в Саратове, спасатели ищут пострадавших

30.08.19 16:15

© РИА Новости. Александр Кряжев

30 августа. Interfax-Russia.ru - Спасатели вместе с кинологами обследуют один из корпусов подшипникового завода в Запводском районе Саратове, где в пятницу обрушилась часть кровли, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в областной службе спасения.

"На месте работают две группы спасателей и кинологи с собаками. Пока площадь обрушения не известна. По предварительной информации руководства предприятия, под завалами никого из рабочих быть не может, но мы в любом случае все проверим",- сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел в 14:58 мск, добавил он.