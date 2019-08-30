Памятник оружейнику Калашникову открыли у вуза его имени в Ижевске

30.08.19 16:27

© РИА Новости. Михаил Климентьев

30 августа. Interfax-Russia.ru - Торжественное открытие выполненного в полный рост памятника конструктору Михаилу Калашникову состоялось на площади около главного корпуса Ижевского государственного технического университета (ИжГТУ), носящего его имя, в пятницу, сообщает пресс-служба вуза.

"Такой памятник у стен университета - центра образования, науки и культуры - призван восстановить связь времен, событий и поколений, показать масштаб личности Михаила Тимофеевича для нынешнего и последующих поколений преподавателей и студентов университета", - говорится в сообщении.

Право открыть памятник было предоставлено дочери конструктора, руководителю межрегионального общественного фонда его имени Елене Калашниковой и ректору ИжГТУ им. Калашникова Валерию Грахову.

"Михаил Тимофеевич Калашников - это олицетворение всех оружейников. Высокое звание оружейной столицы, которое мы произносим, надо заслужить вниманием к оружейникам. Когда будет внимание к оружейникам, тогда и студенты захотят ими быть", - цитирует пресс-служба слова Елены Калашниковой.

"Ничего не может рождаться просто так, искусственно. Оно должно естественно произрастать. И это слова Михаила Тимофеевича - надо уважать наше прошлое. Хотелось бы пожелать, чтобы в нашем городе появлялись памятники оружейникам", - добавила она.

Отмечается, что автором памятника стал скульптор Павел Медведев, который лично знал Калашникова.

Ранее на этой площади стоял бюст конструктора, который был перенесен в фойе главного корпуса.

М.Калашников родился 10 ноября 1919 года, скончался после продолжительной болезни 23 декабря 2013 года. Он стал известен благодаря созданию семейства стрелкового оружия, в первую очередь, автомата, носящего его имя.