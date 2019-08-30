Помощник президента РФ констатирует прогресс в вопросе об обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной

30.08.19 16:34

© РИА Новости. Сергей Гунеев

30 августа. Interfax-Russia.ru - В вопросе обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной наметился определенный прогресс, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Взаимодействие на эту тему осуществляется в закрытом режиме, но определенный прогресс я могу подтвердить", - сказал Ушаков журналистам.

По его словам, обмен удерживаемыми лицами "важен для всей атмосферы вокруг урегулирования внутриукраинского кризиса".