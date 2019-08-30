Проект по отбору кандидатов в вице-премьеры и министры запустили в Ингушетии

30.08.19 16:51

© РИА Новости. Сергей Пятаков

30 августа. Interfax-Russia.ru - В Ингушетии в пятницу запустили уникальный для региона республиканский кадровый проект "Ингушетия. Курс на обновление ", призванный существенно снизить дефицит квалифицированных специалистов в сфере управления, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг".

Инициатором конкурса выступил врио главы республики Махмуд-Али Калиматов, который в ходе церемонии признался, что самые первые недели пребывания в должности продемонстрировали ему проблему явного дефицита квалифицированных управленческих кадров в регионе.

Калиматов уверен, что во многом именно человеческий фактор становится причиной недостаточно высоких результатов в социальном и экономическом развитии республики, реализации в Ингушетии национальных проектов.

"Если мы говорим о курсе на обновление, то в первую очередь нужно начинать с обновления кадрового состава руководителей", - подчеркнул Калиматов.

Для реализации этого проекта врио главы Ингушетии подписал специальный указ.

Проект представляет собой открытый конкурс для поиска самых квалифицированных и мотивированных руководителей, способных эффективно решать задачи развития региона. В интернете запущен сайт проекта (http://konkurs.ingushetia.ru/), на котором размещена форма для регистрации потенциальных участников.

Во время регистрации претенденты заполняют анкету, после чего становятся участниками первого этапа конкурса.

Специальная комиссия по итогам проведения ряда оценочных процедур отберёт из них наиболее сильных для продолжения борьбы в очном финале. Как отметил Калиматов, проигравших в конкурсе не будет: хотя в резерв управленческих кадров попадут только финалисты, все остальные участники проекта также будут включены в создаваемую базу перспективных руководителей и специалистов.

Ожидается, что по итогам проекта будут отобраны кандидаты для назначения на руководящие должности вплоть до уровня вице-премьера, министров, заместителей министров, а также руководителей структурных подразделений органов государственной власти республики.

Результаты регистрации участников проекта "Ингушетия. Курс на обновление" и дистанционного этапа их работы на конкурсе станут известны в конце сентября, а общие итоги планируется подвести в начале ноября текущего года.