Второй Каспийский экономический форум пройдет в 2021 году в Астрахани

30.08.19 17:02

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

30 августа. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что проведение второго Каспийского экономического форума в России будет способствовать расширению сотрудничества РФ с прикаспийскими государствами.

"Проведение этой международной конференции в нашей стране будет способствовать расширению нашего сотрудничества с прикаспийскими государствами во всех областях - от экологии до образования", - заявил Медведев на совещании по вопросам очистки Волги в пятницу в Астрахани.

Глава правительства напомнил, что первый Каспийский экономический форум прошел 12 августа.

"Мы обсуждали с партнерами по "каспийской пятерке" перспективы экономического сотрудничества в бассейне Волги, экологическую ситуацию и, конечно, совместные проекты, - сказал он. - Наша инициатива - провести второй Каспийский экономический форум 2021 года в России - встретил поддержку, пройдет он именно здесь, в Астрахани".

Медведев сообщил, что уже подписал распоряжение о создании оргкомитета этого форума.