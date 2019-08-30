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30.08.19 17:08
Лидеры России и Индии проведут переговоры во Владивостоке 4 сентября
"К форуму приурочен официальный визит премьер-министра Индии Нарендры Моди. Этот визит будет проходить 4 сентября", - сказал Ушаков журналистам в пятницу.
Он отметил, что лидеры поддерживают регулярные контакты. В частности, они должны увидеться на саммите БРИКС в Бразилии в ноябре этого года. Кроме того, по словам Ушакова, Моди принял приглашение на 75-летие Победы и в мае следующего года приедет в Москву.
Ушаков рассказал, что 4 сентября лидеры сначала вместе посетят судостроительный комплекс "Звезда" неподалёку от Владивостока, где начнут общение до официальных переговоров. "Судоверфь проходит серьёзную модернизацию. В перспективе построенные на верфи корабли будут использоваться для доставки российской нефти, сжиженного природного газа на мировые рынки, в том числе в Индию", - сказал Ушаков.
Он подчеркнул, что "Звезда" продолжит заниматься военными заказами. "В этом контексте представляется важным, что наш президент и премьер-министр посетят комплекс и сами посмотрят, побеседуют с руководством верфи и рабочими", - сказал Ушаков.
После этого Путин и Моди приедут во Владивосток, где состоятся переговоры в узком и расширенном составах.
Как ожидается, лидеры обсудят борьбу с международным терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, прежде всего в Сирии, а также обстановку в Афганистане и положение дел вокруг иранской ядерной программы.
Кроме того, планируется подписание совместных документов, которые затрагивают торгово-инвестиционную сферу, сотрудничество в области промышленности, технические и культурные связи.
Помощник президента РФ заявил, что у России и Индии крепкие связи между военными структурами. В ноябре в Москве состоится заседание соответствующей межправительственной комиссии.
По словам Ушакова, уже выполнена процедура, необходимая для запуска переговоров по соглашению о зоне свободной торговли между ЕврАзЭС и Индией. "Мы рассчитываем, что эти переговоры начнутся в ближайшее время", - сказал Ушаков.
"Важно, что лидеры примут совместное заявление, которое обозначено так - через доверие и партнёрство к новым вершинам сотрудничества. В этом документе будет изложен настрой двух стран на дальнейшее углубление двусторонних связей, включая более тесную внешнеполитическую координацию", - сказал Ушаков.
Он добавил, что Путин передаст премьер-министру Индии марку, посвящённую 150-летию со дня рождения Махатмы Ганди.
После подписания документов лидеры выступят с заявлением для прессы.
Вечером 4 сентября Моди и Путин осмотрят выставку "Улица Дальнего Востока", после чего проведут неформальный ужин в формате тет-а-тет.
"Вдвоём с переводчиками - это традиционный формат общения Путина с Моди. В ходе таких бесед неформально и предельно откровенно обсуждаются основные международные и региональные проблемы, вопросы координации нашего сотрудничества на международной арене", - сказал Ушаков.
На следующий день, 5 сентября, Моди вместе с другими почетными гостями примет участие в работе Восточного экономического форума. Сначала состоится рабочий завтрак с участием Моди, президента Монголии Халтмаагийна Баттулги, а также премьер-министров Малайзии, Японии Махатхира Мохамада и Синдзо Абэ. Затем все лидеры выступят на пленарном заседании форума.
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