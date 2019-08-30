Мутко поручил перевести на бюджет студентов из зоны наводнения в Иркутской области

30.08.19 17:23

© РИА Новости. Игорь Зарембо

30 августа. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер Виталий Мутко поручил министерству науки и высшей школы РФ рассмотреть возможность перевода студентов, семьи которых пострадали от наводнения в Иркутской области, с коммерческой на бюджетную основу обучения.

"У людей сейчас нет возможности платить (за обучение - ИФ) - переезжают, обустраивают жизнь", - сказал Мутко в пятницу в Тулуне на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения, которую он возглавляет.

Вице-премьер также поручил правительству Иркутской области составить список студентов из зоны наводнения, поступивших в вузы на коммерческой основе, этот список будет направлен на рассмотрение в министерство науки и высшей школы РФ.

Мутко вместе с полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло и губернатором Иркутской области Сергеем Левченко находятся в рабочей поездке по пострадавшим от наводнения территориям. В четверг они посетили Нижнеудинск и Чунский район, в пятницу работают в Тулуне. Программа поездки рассчитана на четыре дня.

Первое масштабное наводнение, вызванное аномально сильными дождями, началось в Иркутской области 25 июня: вышли из берегов левые притоки реки Ангары. Было подтоплено 109 населенных пунктов в восьми районах региона, в том числе города Тулун и Нижнеудинск. Всего в регионе в зону затопления попали 10 890 домов, в которых проживают 42 762 человека.

Второе наводнение произошло 28-30 июля также в связи с обильными осадками, которые вызвали подъем уровня рек и грунтовых вод. Были подтоплены 58 населенных пунктов в девяти районах, в том числе города Тулун, Нижнеудинск и Байкальск. Повреждены 1 984 дома с населением 5 424 человека.