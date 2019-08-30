Маленьких петербуржцев научат писать гусиным пером в Летнем саду

30.08.19 17:36

© РИА Новости. Алексей Даничев

30 августа. Interfax-Russia.ru - Летний сад объединит в субботу музеи Петербурга на мероприятии, посвящённом Дню знаний, сообщает пресс-служба Русского музея.

Гости смогут принять участие в разнообразных мастер-классах, интерактивных детских программах, конкурсах, играх, розыгрышах призов. В этом году планируется участие 25 музеев и различных детских образовательных учреждений.

Юных посетителей ждут исторические квесты и викторины. Вместе с талантливыми мастерами они распишут пасхальные яйца в стилистике Фаберже, создадут изящные украшения из фетра и полимерной глины, сыграют в старинные игры, научатся писать гусиным пером, готовить домашнее варенье, получат "Паспортную грамоту жителя Санкт-Петербурга", и даже самостоятельно соберут водопровод.

Каждый желающий сможет попробовать себя в роли юного волшебника, посетив уроки школы магии и смастерив собственную волшебную палочку, а также гостям праздника представится редкая возможность подержать в руках археологические находки и экспонаты.

Сотрудники Русского музея расскажут о живописи и бумагопластике, а также об изготовлении бумажных цветов в технике объемной аппликации. Они обучат гостей праздника технике штампа с использованием природных материалов, помогут сплести и украсить закладки для учебников.

В Красном саду в 13.00 и в 15.00 пройдут увлекательные ботанические экскурсии для всех желающих.

Программу дополнят музыкальные и театрализованные представления на сцене.