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30.08.19 17:58
Медведев потребовал не срывать сроки мер по оздоровлению Волги, пригрозив лишением финансирования
"Самым решительным образом обращаю ваше внимание на необходимость быстрой работы по той проблеме, которая нас с вами собрала", - сказал Медведев на совещании, посвящённом развитию водохозяйственного комплекса в бассейне Волги.
Он отметил наличие больших трудностей при реализации проекта оздоровления реки.
"Тем не менее, работать надо быстрее. Чтобы у нас не получалась ситуация, когда регионы в массовом порядке все передвигают на 2020-й год. Проект сложный. В этом году я отнесусь к этому с некоторым пониманием, но это недопустимо на будущее, просил бы всех это специально зафиксировать. Если кто-то что-то будет просить перенести, мы просто лишим финансирования тогда. Ищите свои деньги и потом это людям объясняйте", - сказал Медведев.
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