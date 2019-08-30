Медведев потребовал не срывать сроки мер по оздоровлению Волги, пригрозив лишением финансирования

30.08.19 17:58

© РИА Новости. Владимир Астапкович

30 августа. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предупредил глав регионов волжского бассейна о недопустимости переноса мероприятий по оздоровлению Волги под угрозой лишения федерального финансирования этих работ.

"Самым решительным образом обращаю ваше внимание на необходимость быстрой работы по той проблеме, которая нас с вами собрала", - сказал Медведев на совещании, посвящённом развитию водохозяйственного комплекса в бассейне Волги.

Он отметил наличие больших трудностей при реализации проекта оздоровления реки.

"Тем не менее, работать надо быстрее. Чтобы у нас не получалась ситуация, когда регионы в массовом порядке все передвигают на 2020-й год. Проект сложный. В этом году я отнесусь к этому с некоторым пониманием, но это недопустимо на будущее, просил бы всех это специально зафиксировать. Если кто-то что-то будет просить перенести, мы просто лишим финансирования тогда. Ищите свои деньги и потом это людям объясняйте", - сказал Медведев.