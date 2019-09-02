Более 80 жилых домов подтоплены в Комсомольске-на-Амуре

02.09.19 06:03

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

2 сентября. Interfax-Russia.ru - Уровень воды в Амуре у Комсомольска-на-Амуре за сутки вырос на 12 см, и на утро 2 сентября составляет 753 см, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе администрации города.

"Уровень воды утром составил 753 см. По данным на вечер 1 сентября паводковыми и грунтовыми водами в Комсомольском городском округе подтоплено 82 жилых дома, 230 приусадебных участка и 62 подвала в многоквартирных домах", - сказал представитель пресс-службы.

В пунктах временного размещения находятся 33 человека, в том числе 11 детей.

"Из-за сильных дождей также наблюдается подъем воды в реке Теплый ключ. В настоящее время уровень воды там на 16 см превышает уровень Амура. Из-за разлива этой реки пришлось временно перекрыть улицу Пермскую", - отметил собеседник агентства.

Как сообщалось ранее при неблагоприятном сценарии развития паводковой обстановки к 4-9 сентября по расчетным данным уровень воды в Амуре может достичь 760-820 см. Опасным явлением на этой местности считается уровень воды в Амуре 650 см.