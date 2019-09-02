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02.09.19 06:03
Более 80 жилых домов подтоплены в Комсомольске-на-Амуре
"Уровень воды утром составил 753 см. По данным на вечер 1 сентября паводковыми и грунтовыми водами в Комсомольском городском округе подтоплено 82 жилых дома, 230 приусадебных участка и 62 подвала в многоквартирных домах", - сказал представитель пресс-службы.
В пунктах временного размещения находятся 33 человека, в том числе 11 детей.
"Из-за сильных дождей также наблюдается подъем воды в реке Теплый ключ. В настоящее время уровень воды там на 16 см превышает уровень Амура. Из-за разлива этой реки пришлось временно перекрыть улицу Пермскую", - отметил собеседник агентства.
Как сообщалось ранее при неблагоприятном сценарии развития паводковой обстановки к 4-9 сентября по расчетным данным уровень воды в Амуре может достичь 760-820 см. Опасным явлением на этой местности считается уровень воды в Амуре 650 см.
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