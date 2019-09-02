Специалисты завершили строительство защитной дамбы в Комсомольске-на-Амуре

02.09.19 06:12

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

2 сентября. Interfax-Russia.ru - В Комсомольске-на-Амуре военные железнодорожники Восточного военного округа завершили работы по строительству защитной дамбы вокруг Авиационного завода (КнаАЗ - Комсомольский -на -Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина - ИФ) и жилого микрорайона, сообщает пресс-служба округа.

"Военные соединили два защитных сооружения - дамбу Авиационного завода и Ленинского округа в единое сооружение. Общая протяженность дамбы составила около 3 тыс. метров", - говорится в сообщении.

После этого военная автотехника была перенаправлена на укрепление и наращивание защитных дамб в район Индустриального шоссе и поселка Менделеево.

По данным пресс-службы, в Комсомольске-на-Амуре работают более 120 военнослужащих железнодорожных войск и около 25 единиц автомобильной и специальной техники, в том числе экскаваторы, бульдозеры и виброкаток.