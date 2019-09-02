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02.09.19 06:43
Площадь лесных пожаров в Иркутской области за выходные выросла почти в 3 раза
"Было ликвидировано два очага общей площадью 3,4 га: один в Ольхонском районе, второй - в Братском", - говорится в сообщении.
По данным на утро понедельника в локализованном состоянии перешло одно возгорание на 3,5 га в Качугском районе. Продолжается тушение трех пожаров площадью 1 тыс. 510 га: двух в Катангском, одного в Бодайбинском районе.
Ранее сообщалось, что утром в пятницу в регионе действовало три лесных пожара на 548 га: два - в Катангском, один - в Бодайбинском районе. Все они возникли в результате гроз. Таким образом, площадь горения за выходные выросла в 2,7 раза.
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