Площадь лесных пожаров в Иркутской области за выходные выросла почти в 3 раза

02.09.19 06:43

© РИА Новости. Владимир Коцюба-Белых

2 сентября. Interfax-Russia.ru - За минувшие выходные в Иркутской области было ликвидировано два лесных пожара, продолжает действовать ещё четыре на площади 1 тыс. 513,5 га, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"Было ликвидировано два очага общей площадью 3,4 га: один в Ольхонском районе, второй - в Братском", - говорится в сообщении.

По данным на утро понедельника в локализованном состоянии перешло одно возгорание на 3,5 га в Качугском районе. Продолжается тушение трех пожаров площадью 1 тыс. 510 га: двух в Катангском, одного в Бодайбинском районе.

Ранее сообщалось, что утром в пятницу в регионе действовало три лесных пожара на 548 га: два - в Катангском, один - в Бодайбинском районе. Все они возникли в результате гроз. Таким образом, площадь горения за выходные выросла в 2,7 раза.