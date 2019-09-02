Проект строительства объектов на Ковыктинском газоконденсатном месторождении успешно прошел общественные слушания

02.09.19 07:06

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

2 сентября. Interfax-Russia.ru - Население Жигаловского района Иркутской области в ходе общественных слушаний одобрило проект строительства ряда объектов на Ковыктинском газоконденсатном месторождении (ГКМ), сообщила пресс-служба ООО "Газпром добыча Иркутск".

Речь идет о строительстве производственных объектов, в том числе, установки комплексной подготовки газа (УКПГ-3), кустов газовых скважин, газосборных коллекторов, промысловых газопроводов, водозаборных, а также канализационных очистных сооружений.

"При выполнении предусмотренных природоохранных мероприятий во время строительства и в период эксплуатации указанных производственных объектов воздействие на окружающую среду будет минимальным и не окажет негативного влияния", - говорится в сообщении.

Ковыкта наряду с Чаяндой станет ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири". Подача газа с Ковыктинского ГКМ в "Силу Сибири" запланирована на конец 2022 года.