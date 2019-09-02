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02.09.19 07:13

В Республике Алтай открыли первый ледовый дворец

© РИА Новости. Виталий Аньков
2 сентября. Interfax-Russia.ru - В селе Майма Республики Алтай открыли первый в регионе ледовый дворец "Алтант", который строили с 2012 года, сообщает пресс-центр правительства региона в понедельник.

"Свершилось то, чего мы все так долго ждали. Обещал, что встану здесь на коньки. У нас пробный запуск, техническое открытие, идет тестирование сложного оборудования, в том числе по заливке льда, остались некоторые доработки, после которых объект начнет функционировать в полную силу. Мы осмотрели здесь все системы, которые обеспечивают необходимый температурный режим, все работает в штатном режиме", - сказал врио главы региона Олег Хорохордин, принявший участие в открытии объекта.

Строительство первого в республике ледового дворца началось еще в 2012 году, но позднее стройку "заморозили". В 2017 году после выделения федеральных средств работы возобновили, однако подрядчик сильно отставал от графика, возникла угроза срыва работ. Хорохордин поручил сдать объект в кратчайшие сроки с соблюдением всех норм и требований.

"Хоккей в Республике Алтай активно развивается. Создано девять взрослых и три детских команды. Спортсмены регулярно выступают на соревнованиях разного уровня. "Атлант" необходим спортсменом для круглогодичных тренировок", - подчеркивается в пресс-релизе.

На спортивном объекте смонтированы системы отопления и электроснабжения, водопровод, канализация. Трибуны ледовой арены вмещают свыше 560 человек. Построены раздевалки, душевые. Здесь также будет открыт спортзал с трибунами на 200 человек, фитнес-зал и тренажерный зал.

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