Все поголовье свиней уничтожено в зоне карантина по АЧС в Приамурье

02.09.19 07:41

© РИА Новости. Максим Богодвид

2 сентября. Interfax-Russia.ru - Около 7 тыс. голов свиней уничтожено в Амурской области из-за африканской чумы свиней (АЧС), в населенных пунктах началась дезинфекция, сообщает в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"Ликвидация около 7 тысяч голов свиней завершилась в выходные. Сейчас в очагах заболевания специалисты проводят дезинфекцию. Сотрудники ДПС и Россельхознадзора продолжают проверять транспорт на постах, на территории Приамурья их девять", - говорится в сообщении.

В минувшие выходные на посту в Октябрьском районе задержано 5 тонн корма неизвестного происхождения. Корм изъят и уничтожен, нарушителю грозит административная ответственность.

Специалисты регионального управления Россельхознадзора провели рейды по рынкам и ярмаркам выходного дня в городах Белогорск, Благовещенск, Свободный, Тында, Завитинск, Райчихинск, Шимановск и селе Поярково. Из-за АЧС введен запрет на продажу местной свинины на всей территории региона.

"За время рейдов были выявлены нарушения: свиноводческую продукцию двух амурских производителей выставили на продажу. Ее уже сняли с реализации", - приводятся в сообщении слова руководителя областного управления Россельхознадзора Яны Любченковой.