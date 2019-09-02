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02.09.19 07:41
Все поголовье свиней уничтожено в зоне карантина по АЧС в Приамурье
"Ликвидация около 7 тысяч голов свиней завершилась в выходные. Сейчас в очагах заболевания специалисты проводят дезинфекцию. Сотрудники ДПС и Россельхознадзора продолжают проверять транспорт на постах, на территории Приамурья их девять", - говорится в сообщении.
В минувшие выходные на посту в Октябрьском районе задержано 5 тонн корма неизвестного происхождения. Корм изъят и уничтожен, нарушителю грозит административная ответственность.
Специалисты регионального управления Россельхознадзора провели рейды по рынкам и ярмаркам выходного дня в городах Белогорск, Благовещенск, Свободный, Тында, Завитинск, Райчихинск, Шимановск и селе Поярково. Из-за АЧС введен запрет на продажу местной свинины на всей территории региона.
"За время рейдов были выявлены нарушения: свиноводческую продукцию двух амурских производителей выставили на продажу. Ее уже сняли с реализации", - приводятся в сообщении слова руководителя областного управления Россельхознадзора Яны Любченковой.
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