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02.09.19 07:59

Сети 5G в России развернут в более высоких диапазонах

© РИА Новости. Яков Андреев
2 сентября. Interfax-Russia.ru - Частоты в диапазоне 3,4-3,8 ГГц не будут массово расчищать для гражданской отрасли, оператором для развития 5G предложат работать в другом диапазоне, заявил виц-премьер Юрий Борисов.

"В целом, взят курс на разворачивание сети 5G в более высоких диапазонах, на это мы ориентируем компании связи. Это даст возможность и российской промышленности проявить себя, уйти от зависимости в области приемо-передающих устройств, может быть, создать партнерства с ведущими вендорами", - сказал Борисов в интервью газете "Ведомости".

Он заявил, что для развития 5G отдельные части в "золотом диапазоне" все же будут выделены.

"Но это не будет носить массовый характер, мы пойдем на это, чтобы не сдерживать внедрение 5G и опытную эксплуатацию. Но с последующим переходом на более высокий диапазон частот", - сказал вице-премьер.

"Это в чистом виде вопрос экономики и обеспечения обороноспособности. Чтобы принимать такое решение, надо оценить риски и стоимость. Сегодня вся специальная спутниковая связь находится в диапазоне 3,4-3,8 Ггц. Если массово высвобождать его для гражданского применения, придется менять всю спутниковую группировку и диапазоны всех приемно-передающих устройств. Кто это всё оплатит? Это огромные деньги", - отметил заместитель председателя правительства РФ.

Президент РФ Владимир Путин наложил резолюцию "Согласен" на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4-3,8 ГГц для развития 5G в России, сообщила 15 августа газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Полоса 3,4-3,8 ГГц является наилучшим диапазоном частот для 5G. Этот так называемый "золотой диапазон" занят большим количеством других пользователей, в основном спецслужбами, и достаточной ширины свободной полосы частот для того, чтобы каждому игроку отдельно разворачивать сети, в нем пока найти не удается.

О том, что Совбез не поддерживает расчистку диапазона 3,4-3,8 ГГц для развития 5G, в начале июня сообщал РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников. Авторы письма, как сообщало тогда издание, посчитали, что этот диапазон невозможно использовать совместно - для развития 5G и для нужд ведомств, использующих эти частоты сейчас.

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