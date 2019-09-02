02.09.19 08:08

© РИА Новости. Сергей Смирнов

2 сентября. Interfax-Russia.ru - Минприроды и Росрыболовство разрабатывают программу повышения рыбопродуктивности Волги и планируют рассмотреть ее в ближайшее время.

"Одна из важных задач - повышение рыбопродуктивности Волги. Мы предлагаем дополнить нацпроект "Экология" такой программой. С Росрыболовством она готовится, ожидаем ее рассмотрение в ближайшее время", - заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании по вопросам очистки Волги в Астрахани в пятницу. Совещание провёл премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Кроме того, отметил он, необходимо решить вопрос о создании защитных лесов по берегам Волги, что позволит снизить поступление загрязняющихся веществ с поверхностными стоками. "Предварительно сформированная программа предусматривает лесоразведение на площади порядка 3 тыс. га, финансирование оценивается в 2 млрд рублей", - уточнил он.

Кобылкин напомнил, что на оздоровление Волги в нацпроекте "Экология" предусмотрено 205 млрд рублей. Работы начали во всех 16 регионах-участниках, трудности с реализацией в ряде регионов связаны с тем, что проектно-сметная документация на объекты устарела и теперь приводится в соответствие с требованием нацпроекта в части наилучших доступных технологий.

"Вместе с тем уже заключено контрактов на 1,4 млрд рублей", - сказал он. Общая протяженность восстановленных водных артерий достигнет 32 км, площадь очищенных акваторий - 8,3 тыс. га, что позволить улучшить состояние рыбоходных каналов и нерестовых массивов, отметил министр.

Кроме того, Минсельхоз приступает к расчистке 28 км мелиоративных каналов, Росприроднадзор проводит контрольные мероприятия по пресечению фактов несанкционированных сбросов в Волгу и ее притоки.

"Все эти мероприятия проводятся при обязательном научном сопровождении", - подчеркнул министр.