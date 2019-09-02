КБР получит помощь от федерального центра для завершения ремонта и строительства объектов культуры

02.09.19 08:39

© РИА Новости. Алексей Никольский

2 сентября. Interfax-Russia.ru - Федеральный центр поможет Кабардино-Балкарии завершить ремонт балкарского театра и строительство "Дворца театров", сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский во время визита в республику.

"Что касается этого чудовищного долгостроя под названием "Дворец театров" - это просто бельмо на глазу и позор, поэтому мы приложим все усилия, чтобы в кратчайшие сроки проект получил федеральную поддержку и зажил нормальной жизнью", - сказал Мединский журналистам в субботу.

Он пообещал также поддержку в завершении ремонта здания одного из театров.

"Балкарский театр мы с регионом доделаем в ближайшее время совместными усилиями", - отметил министр.

Как пояснил журналистам генеральный подрядчик, отвечающий за строительство "Дворца театров", Алексей Войтов, решение о его возведении было принято в 1999 году.

"Строительство начато в рамках федеральной программы в 2002 году, и заморожено в 2009 году в связи с завершением действия программы", - сообщил Войтов.

Он уточнил, что за время затянувшегося строительства все три творческих коллектива, которые планировалось разместить в этом здании - Русский драматический, Кабардинский и Балкарский театры - нашли помещения для работы. Во дворце после завершения строительства расположатся республиканская филармония и другие организации сферы культуры.