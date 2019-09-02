Новые учебники по осетинскому языку получат школы Северной Осетии

02.09.19 08:49

© РИА Новости. Антон Круглов

2 сентября. Interfax-Russia.ru - Обновленные учебные пособия по осетинскому языку получат в сентябре все школы Северной Осетии, сообщает пресс-служба министерства образования и науки республики.

"Над приведением учебных пособий по осетинскому языку в соответствие с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов работали ведущие учителя и научные деятели республики. В этом году новые книги получат учащиеся начальных классов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение месяца новые учебные пособия проходили общественную экспертизу на официальном сайте министерства образования и науки Северной Осетии.

В старых учебниках был сложный для восприятия материал, теперь все задания доступны для детей, соответствуют возрастным нормам.