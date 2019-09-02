Более 2 тыс. военных участвовали в учениях Западного военного округа

02.09.19 08:52

© РИА Новости. Виталий Тимкив

2 сентября. Interfax-Russia.ru - Военные Западного военного округа провели масштабные тактические учения с использованием артиллерии в Брянской и Воронежской областях, сообщает пресс-служба ЗВО.

"Свыше 2,5 тыс. военнослужащих и более 450 танков, гаубиц и боевых машин пехоты задействовали в масштабных учениях гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа в Брянской области", - говорится в сообщении.

По данным штаба округа, в рамках учений военнослужащие Ельнинской и Висленской мотострелковых дивизий отработали задачи по обороне населенных пунктов от превосходящих сил условного противника.

"Особое внимание было уделено межвидовому управлению войсками в разных регионах, а также прохождению войск в сложных условиях рельефа местности. Инженерный батальон Ельнинской дивизии обеспечил переправу мотострелковых подразделений по специально построенному низководному мосту через реку Московку", - сообщает ЗВО.

Отмечается, что в учениях были задействованы противотанковые комплексы "Штурм-С" и 152-мм гаубицы "Мста-Б", отработавшие заградительный огонь и уничтожение бронетехники условного противника.