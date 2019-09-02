РФ заменит китайские беспилотники отечественными

02.09.19 08:56

© РИА Новости. Министерство обороны РФ

2 сентября. Interfax-Russia.ru - Россия не будет покупать китайские беспилотники, страна способна создать необходимую линейку сама, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Не вижу в этом необходимости. В России есть все необходимое для создания своей линейки беспилотных аппаратов любой размерности и любого применения, как информационного, так и ударного",- сказал вице-премьер в интервью газете "Ведомости".

Он подтвердил, что при создании нового беспилотника "Альтиус" были проблемы.

"Работа над "Альтиусом" действительно тормозилась, у головной организации в Казани были проблемы, открывались уголовные дела в отношении руководителя. Сегодня Минобороны переформатировало эти работы, головной организацией выбран Уральский завод гражданской авиации (УЗГА). Это правильно, поскольку УЗГА ведет разработку других типов беспилотников, и это позволит унифицировать ряд изделий, что всегда приводит к снижению стоимости",- отметил вице-премьер

20 августа в Минобороны РФ сообщили, что российский тяжелый беспилотник "Альтиус" совершил первый полет.

"Полет проходил в течение 32 минут на высоте до 800 метров в полностью автоматическом режиме на одном из испытательных аэродромов. Все системы комплекса отработали штатно", - заявили тогда в военном ведомстве. Масса аппарата составляет около 6 тонн. Особенностями комплекса являются применение спутникового канала управления, что делает радиус его применения практически неограниченным.

Как сообщалось, 3 августа 2019 года на одном из испытательных аэродромов Минобороны России был поднят в воздух другой тяжёлый ударный беспилотник большой продолжительности полёта - "Охотник".

"Охотник" оснащен целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки. Характеристики аппарата в настоящее время не раскрываются. Между тем, согласно открытым данным, его взлётная масса составит 20 тонн, что сделает его самым тяжёлым из разрабатываемых в настоящее время беспилотников.