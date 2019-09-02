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02.09.19 09:01
Российская космическая отрасль страдает из-за большого количества дублирующих друг друга ведомств
"Основные проблемы отрасли - в ее переразмеренности. Ключевые задачи решаются шестью основными интегрированными структурами "Роскосмоса", которые технически и технологически дублируют друг друга, загруженность не превышает 50-60%, что экономически "убивает" предприятия", - сказал Борисов в интервью газете "Ведомости".
Он отметил, что в настоящее время практически отсутствует цифровизация процессов создания и производства ракетно-космической техники.
"На все эти негативные моменты накладывается организационная перестройка отрасли и становление самой госкорпорации "Роскосмос", - сказал вице-премьер.
Он отметил, что все это в совокупности проявляется в срыве выполнения заданий гособоронзаказа, сроков выполнения программы запусков космических аппаратов и качества выпускаемой продукции.
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