Российская космическая отрасль страдает из-за большого количества дублирующих друг друга ведомств

02.09.19 09:01

© РИА Новости. Игорь Руссак

2 сентября. Interfax-Russia.ru - Ряд структур госкорпорации "Роскосмос" дублирует друг друга, что негативно отражается на эффективности работы, считает замглавы российского правительства Юрий Борисов.

"Основные проблемы отрасли - в ее переразмеренности. Ключевые задачи решаются шестью основными интегрированными структурами "Роскосмоса", которые технически и технологически дублируют друг друга, загруженность не превышает 50-60%, что экономически "убивает" предприятия", - сказал Борисов в интервью газете "Ведомости".

Он отметил, что в настоящее время практически отсутствует цифровизация процессов создания и производства ракетно-космической техники.

"На все эти негативные моменты накладывается организационная перестройка отрасли и становление самой госкорпорации "Роскосмос", - сказал вице-премьер.

Он отметил, что все это в совокупности проявляется в срыве выполнения заданий гособоронзаказа, сроков выполнения программы запусков космических аппаратов и качества выпускаемой продукции.