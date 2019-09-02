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Авиабилеты подорожают до 10% несмотря на введение госпомощь авиакомпаниям

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
2 сентября. Interfax-Russia.ru - Прогноз, что авиабилеты по итогам 2019 года подорожают на 9-10%, сделанный в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), публикует в понедельник газета "Известия".

"Объективные факторы, в частности, подорожание авиакеросина, заставят компании поднять цены в указанных пределах. При этом механизм компенсаций перевозчикам в случае резкого роста цен на топливо (демпфер) в АЭВТ и авиакомпаниях считают малоэффективным. Начиная с III квартала из-за "низкого сезона" в авиаперевозках цены могут снизиться, но глобальных предпосылок к снижению стоимости перелетов в долгосрочной перспективе нет, уверены эксперты. Стоимость авиабилетов по итогам 2019-го вырастет по сравнению с прошлым годом на 9-10%.", - говорится в публикации.

Расчёты, приведенные в газете заместителем исполнительного директора АЭВТ Борисом Шокурым, сводятся к том, что в 2018-м операционные убытки российских перевозчиков составили около 54 млрд рублей, при этом в I квартале, по данным АЭВТ, авиакомпании уже потеряли 45 млрд рублей, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Авиакомпании получают прибыль во II и III кварталах, а I и IV -всегда убыточны. Однако по нынешнему году положительных финансовых результатов не ожидается", - уточнил Шокуров.

С прогнозом АЭВТ по росту цен на авиабилеты в целом согласны в Высшей школе экономики (ВШЭ) и ГосНИИ гражданской авиации. "Повышение будет примерно в пределах 8-10%", - сказал "Известиям" эксперт Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко.

По экспертным оценкам, тактика перевозчиков по максимальному сдерживанию цен, от которой они не отказываются, даже несмотря на финансовые потери, может в итоге сдержать суммарный рост до 7-8% по итогам года. "В этом году убытки авиакомпаний будут меньше, чем в прошлом. Цены на билеты растут быстрее инфляции, что позволит перевозчикам немного заработать", однако предпосылок для долгосрочного снижения цен нет, и с приходом нового "высокого сезона" стоимость перелетов вновь пойдет вверх, сообщает издание.

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