Четыре сельских ФАПа открылись в Тульской области

02.09.19 11:06

© РИА Новости. Александр Кряжев

2 сентября. Interfax-Russia.ru - Более 1 тыс. сельских жителей будут обслуживать фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), открывшиеся в четырех населенных пунктах Тульской области, сообщила пресс-служба облправительства.

Они появились в селе Языково Каменского района, селе Кресты Куркинского района, деревне Каменка Богородицкого района и деревне Малая Огаревка Тепло-Огаревского района.

"В общей сложности пункты будут обслуживать более 1 тыс. человек. В них будут оказывать первичную доврачебную медико-санитарную помощь, проводить вакцинацию, ЭКГ, экспресс-анализы на уровень сахара и холестерина в крови, забор анализов. В ФАПах оборудованы кабинеты амбулаторного приема и процедурный кабинет, созданы условия для наблюдения за детьми с первого года жизни", - говорится в сообщении.

"Повышение доступности медицинской помощи - одна из приоритетных задач в работе регионального министерства здравоохранения. В этом году мы устанавливаем 18 ФАПов, 10 из которых - в рамках национального проекта "Здравоохранение". Таким образом, к концу года медицинские кабинеты в Тульской области будут располагаться не более, чем в шести километрах от любого населенного пункта с численностью жителей более 100 человек", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения региона Андрея Третьякова.

Для медиков на внебюджетные средства приобретены десять машин.