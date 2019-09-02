Татнефть покупает "СИБУР Тольятти" и Тольяттисинтез

02.09.19 11:10

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

2 сентября. Interfax-Russia.ru - "СИБУР" и "Татнефть" заключили соглашение о намерениях по продаже татарстанской компании производственных и других активов в Тольятти, которые в настоящее время объединены юридическими лицами "СИБУР Тольятти" и "Тольяттисинтез", сообщили стороны.

"Татнефть" в своем пресс-релизе замечает, что стороны договорились, что цена сделки будет оставаться конфиденциальной. Но, "по мнению руководства, заключение сделки не окажет существенного влияния на финансовое положение "Татнефти".

Сделку планируется завершить до конца 2019 года с учётом необходимых корпоративных процедур, получения согласия антимонопольных органов и других действий, предусмотренных законодательством.

Как говорится в релизах, активы включают в себя производство различных видов синтетического каучука, применяемого для выпуска высококачественных шин ведущими российскими и мировыми производителями, производство высокооктанового компонента топлива МТБЭ, производство бутадиена, изопрена и других промежуточных продуктов, а также инфраструктуру индустриального парка, на территории которого работает ряд технологических компаний химического и других профилей.