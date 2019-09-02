|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
02.09.19 11:17
Сенатор Клишас выступил за деанонимизацию интернет-пользователей
"Широкое распространение практики идентификации пользователей сети Интернет позволит обеспечить существование эффективных систем превенции и расследования совершенных противоправных деяний", - написал Клишас в своем блоге на сайте СФ в понедельник.
По его мнению, "не может не вызывать опасений и активное использование социальных сетей и мессенджеров при подготовке и проведении несанкционированных публичных мероприятий".
Как заявил Клишас, "потенциальные нарушители правопорядка" используют подобные способы взаимодействия "как для призывов к участию в таких мероприятиях, так и для распространения конкретных планов действий". "Более того, предполагающаяся безнаказанность в условиях анонимности позволяет открыто призывать к совершению актов насилия в отношении представителей правоохранительных органов, обеспечивающих поддержание общественного порядка", - считает сенатор.
По его мнению, анонимность пользователей оказывает "существенное влияние на интенсивность распространения среди подростков идей, совершенно не согласующихся с основами правопорядка".
Сославшись на данные поисковой системы "Квибрум", он заявил, что деструктивному влиянию в сети Интернет подвергается 7 млн российских подростков, число которых ежегодно увеличивается на 2 млн.
"Подростки вовлекаются в участие в различных группах, посвященных убийствам, суицидам, употреблению наркотиков и др." - пишет Клишас. По его данным, каждый десятый подросток подвергается кибербуллингу. "Не является исключением также и травля публичных лиц по тем или иным политическим мотивам", - отметил Клишас.
"Понимая, что в сетевой сфере в полной мере действуют правила взаимодействия, привычные для оффлайн-среды, злоумышленники будут вынуждены существенно ограничить собственную активность, так как возможность избежать ответственности станет ничтожно мала", - считает Клишас.
Он считает, что "саморегулирование складывающихся в сети отношений на уровне сетевого сообщества не позволяет гарантировать приемлемый уровень защиты Интернет-пользователей от противоправных действий третьих лиц". "В связи с этим принятие необходимых мер должно осуществляться государством, основной целью деятельности которого в рамках организации регулирования информационной сферы будет являться поиск сбалансированного подхода между свободой Интернет-пространства с одной стороны и созданием эффективных механизмов противодействия нарушению прав пользователей сети с другой", - пишет он.
Клишас перечислил такие противоправные действия, совершаемые с помощью Интернета, как "мошенничество, торговля запрещенными или ограниченными в обороте предметами, осуществление запрещенной на территории конкретных государств деятельности, распространение информации, которая может привести к причинению значительного ущерба здоровью граждан".
По информации Главного информационно-аналитического центра МВД России, в первой половине 2019 года количество зарегистрированных дел о мошенничестве с использованием электронных средств платежа возросло до 6 тыс. 613 - почти в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, пишет Клишас.
"Наиболее серьезную угрозу сетевая анонимность представляет в связи с деятельностью террористических организаций. Так, благодаря возможности сохранения анонимности в Интернете террористические организации могут практически беспрепятственно использовать социальные сети и мессенджеры для проведения вербовки новых членов, распространения своих идей и координации собственной деятельности", - подчеркнул он.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Минэкономразвития предлагает сэкономить на строительстве платной трассы из Москвы в Казань, ограничив ее до Владимира, и частично реконструировать трассу М-7 "Волга".
.
Interfax-Russia.ru - Признаки вмешательства США в ход выборов в Мосгордуму усмотрели в Совете Федерации.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket