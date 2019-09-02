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02.09.19 11:17

Сенатор Клишас выступил за деанонимизацию интернет-пользователей

© РИА Новости. Владимир Трефилов
2 сентября. Interfax-Russia.ruС - Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает, что деанонимизация пользователей Интернета позволит снизить активность злоумышленников.

"Широкое распространение практики идентификации пользователей сети Интернет позволит обеспечить существование эффективных систем превенции и расследования совершенных противоправных деяний", - написал Клишас в своем блоге на сайте СФ в понедельник.

По его мнению, "не может не вызывать опасений и активное использование социальных сетей и мессенджеров при подготовке и проведении несанкционированных публичных мероприятий".

Как заявил Клишас, "потенциальные нарушители правопорядка" используют подобные способы взаимодействия "как для призывов к участию в таких мероприятиях, так и для распространения конкретных планов действий". "Более того, предполагающаяся безнаказанность в условиях анонимности позволяет открыто призывать к совершению актов насилия в отношении представителей правоохранительных органов, обеспечивающих поддержание общественного порядка", - считает сенатор.

По его мнению, анонимность пользователей оказывает "существенное влияние на интенсивность распространения среди подростков идей, совершенно не согласующихся с основами правопорядка".

Сославшись на данные поисковой системы "Квибрум", он заявил, что деструктивному влиянию в сети Интернет подвергается 7 млн российских подростков, число которых ежегодно увеличивается на 2 млн.

"Подростки вовлекаются в участие в различных группах, посвященных убийствам, суицидам, употреблению наркотиков и др." - пишет Клишас. По его данным, каждый десятый подросток подвергается кибербуллингу. "Не является исключением также и травля публичных лиц по тем или иным политическим мотивам", - отметил Клишас.

"Понимая, что в сетевой сфере в полной мере действуют правила взаимодействия, привычные для оффлайн-среды, злоумышленники будут вынуждены существенно ограничить собственную активность, так как возможность избежать ответственности станет ничтожно мала", - считает Клишас.

Он считает, что "саморегулирование складывающихся в сети отношений на уровне сетевого сообщества не позволяет гарантировать приемлемый уровень защиты Интернет-пользователей от противоправных действий третьих лиц". "В связи с этим принятие необходимых мер должно осуществляться государством, основной целью деятельности которого в рамках организации регулирования информационной сферы будет являться поиск сбалансированного подхода между свободой Интернет-пространства с одной стороны и созданием эффективных механизмов противодействия нарушению прав пользователей сети с другой", - пишет он.

Клишас перечислил такие противоправные действия, совершаемые с помощью Интернета, как "мошенничество, торговля запрещенными или ограниченными в обороте предметами, осуществление запрещенной на территории конкретных государств деятельности, распространение информации, которая может привести к причинению значительного ущерба здоровью граждан".

По информации Главного информационно-аналитического центра МВД России, в первой половине 2019 года количество зарегистрированных дел о мошенничестве с использованием электронных средств платежа возросло до 6 тыс. 613 - почти в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, пишет Клишас.

"Наиболее серьезную угрозу сетевая анонимность представляет в связи с деятельностью террористических организаций. Так, благодаря возможности сохранения анонимности в Интернете террористические организации могут практически беспрепятственно использовать социальные сети и мессенджеры для проведения вербовки новых членов, распространения своих идей и координации собственной деятельности", - подчеркнул он.

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