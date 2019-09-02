Фестиваль циркового искусства пройдет на бульварах Москвы в середине сентября

02.09.19 11:20

© РИА Новости. Алексей Даничев

2 сентября. Interfax-Russia.ru - Артисты разных цирковых жанров выступят на бульварах столицы в рамках фестиваля циркового искусства с 14 по 16 сентября, сообщает сайт мэра Москвы в понедельник.

"С 14 по 16 сентября в Москве пройдет фестиваль циркового искусства. Он приурочен к юбилейной дате - в 1919 году все цирки страны стали государственными. В том числе и один из старейших - цирк на Цветном бульваре (ныне Московский цирк Никулина на Цветном бульваре)", - говорится в сообщении.

На всех площадках праздника гостей будут ждать мастер-классы, встречи с артистами, грим-мастерские, а также леденцы и сладкая вата. В течение двух дней, 14 и 15 сентября, на московских бульварах выступят воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры, мастера клоунады и мимы. Свое искусство покажут фокусники и иллюзионисты, сообщается на сайте.

"Советская и российская цирковые школы - одни из лучших в мире. В отечественном цирковом искусстве поддерживают высокие стандарты профессии и продолжают следовать вековым традициям. Мы приглашаем москвичей и гостей города увидеть программу, которую подготовили артисты к юбилею. Они подарят хорошее настроение всем - и детям, и взрослым", - сказал и.о. генерального директора Росгосцирка Владимир Шемякин, слова которого приводятся на сайте.

Юбилейное гала-шоу с участием артистов советского и российского цирка и звезд шоу-бизнеса пройдет 16 сентября в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре, сообщает сайт мэрии.

Декрет совета народных комиссаров "Об объединении театрального дела", согласно которому цирки в России стали государственными, был подписан 26 августа 1919 года.