Корпус ледового дворца "Кристалл" в Лужниках могут построить до конца года

02.09.19 11:23

© РИА Новости. Владимир Сергеев

2 сентября. Interfax-Russia.ru - Строительство основного корпуса ледового дворца "Кристалл" в Лужниках могут завершить до конца этого года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин журналистам.

"Продолжается активное строительство большого ледового дворца "Кристалл". К настоящему времени закончены основные монолитные работы и ведется облицовка здания. Мы планируем до конца года достроить корпус и все основные конструкции, после чего мы приступим к отделочным работам", - сказал Хуснуллин.

Также строители, по словам заммэра завершили монтаж кровли в здании ледового дворца.

"На кровлю площадью 10,4 тыс. кв. метров было израсходовано 1190 тонн металлоконструкций. Уже уложено 8 тыс. кв. метров специальной мембраны и работа продолжается", - добавил Хуснуллин.

Он напомнил, что здание дворца возводится за счет инвестора по адресу: ул. Лужники, д.24. Новый ледовый дворец площадью 24,5 тыс. кв.м возводится на месте старого комплекса. Арена будет включать две полноразмерные ледовые арены. Также в здании расположится спа-зона с 25-метровым бассейном, фитнес-клуб с площадкой для детей и несколькими многофункциональными залами для групповых занятий.