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Собянин: в новом учебном году в Москве открыты 35 IT-классов

© РИА Новости. Александр Кряжев
2 сентября. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник посетил школу №1560 "Лидер" на улице Мнёвники на северо-западе столицы, где для старшеклассников открыто обучение в специализированном IT-классе.

"Москва активно занимается предпрофессиональным образованием, во многих школах созданы медицинские классы, инженерные, академические. Особенность этого года - созданы 35 IT-классов, которые готовят специалистов по информационным технологиям в различных областях. Эти сферы чрезвычайно важны и для города, и для страны", - сказал Собянин, пообщавшись со школьниками.

По его словам, такие классы созданы совместно с ведущими московскими вузами и высокотехнологичными компаниями.

"Ребята здесь будут получать реальные навыки в области робототехники, программирования, работать с большими данными, элементами машинного обучения - по сути дела искусственного интеллекта. Занятия тут будут интересными и реально практически необходимыми и будут давать ребятам хороший набор для поступления в вузы и получения специальности", - отметил мэр Москвы.

Он также поздравил 1,5 млн московских детей и подростков, которые пошли в школы и детские сады в новом учебном году.

"Это рекордное количество для Москвы. Хотел сказать спасибо московским педагогам, воспитателям, учителям и пожелать успехов ребятам в новом учебном году", - сказал Собянин.

IT-классы предназначены для обучения учащихся 10-11 классов и предполагают специализацию по одному из шести наиболее востребованных IT-рынком направлений: робототехника, большие данные, технологии связи, программирование, моделирование и прототипирование, IT-безопасность. В проекте участвуют 35 школ, всего по этим направлениям будут заниматься более 1 тыс. школьников. Конкурс составил три человека на одно место.

Вузами-партнерами проекта стали Высшая школа экономики, МГТУ имени Баумана, МФТИ, Московский политехнический университет и Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики. Компаниями-партнерами проекта стали "Яндекс" и члены ассоциации "Отечественный софт", куда входят более 160 российских компаний.

По информации пресс-службы мэра и правительства Москвы, в 2019-2020 учебном году в детских садах и школах города будут обучаться 1 млн 508 тыс. детей, в том числе 463 тыс. - в детских садах и 1 млн 45 тыс. - в школах. В первые классы пошли 112 тыс. маленьких москвичей. При этом 92% родителей выбрали для своего ребёнка школу в районе проживания.

В прошедшие летние месяцы был проведён текущий ремонт 2,5 тыс. зданий школ и дошкольных групп, благоустройство было проведено на 349 территориях образовательных организаций. За счёт бюджета Москвы питанием обеспечены все дошкольники групп полного дня, учащиеся 1-4 классов (завтрак); учащиеся из многодетных и социально незащищённых семей (завтрак, обед) и студенты колледжей (обед).

Во всех образовательных организациях созданы безопасные условия для детей и сотрудников. 100% зданий имеют круглосуточные посты охраны, оснащены системами видеонаблюдения, кнопками экстренного вызова подразделений Росгвардии, а также системами автоматических противопожарных сигнализаций.

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