Линейка школьников в самарском ДК отменена после обрушения плиты на ребенка

02.09.19 11:29

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

2 сентября. Interfax-Russia.ru - Праздничная линейка учащихся самарской школы N120, запланированная в Дворце культуры Кировского района, отмена в связи с гибелью накануне 10-летнего мальчика, на которого упала мраморная фасадная плита.

Об этом на своей странице в твиттере сообщил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.

"Линейки в ДК Кирова у 120 школы не будет. Расписание и место проведения уточните у классного руководителя", - ответил министр на вопрос, будет ли отменена линейка в связи с гибелью ребенка.

Как сообщалось, в воскресенье с фасада Дворца культуры, расположенного в Кировском районе Самары, с высоты 1-1,5 метра обрушилась мраморная плита, которая упала на 10-летнего ребёнка. От полученных повреждений мальчик скончался.

СУ СКР по Самарской области начало доследственную проверку.