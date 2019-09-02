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02.09.19 11:29
Линейка школьников в самарском ДК отменена после обрушения плиты на ребенка
Об этом на своей странице в твиттере сообщил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.
"Линейки в ДК Кирова у 120 школы не будет. Расписание и место проведения уточните у классного руководителя", - ответил министр на вопрос, будет ли отменена линейка в связи с гибелью ребенка.
Как сообщалось, в воскресенье с фасада Дворца культуры, расположенного в Кировском районе Самары, с высоты 1-1,5 метра обрушилась мраморная плита, которая упала на 10-летнего ребёнка. От полученных повреждений мальчик скончался.
СУ СКР по Самарской области начало доследственную проверку.
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