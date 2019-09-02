Посвященные блокаде Ленинграда уроки пройдут в школах Петербурга в первый учебный день

02.09.19 11:33

© РИА Новости. Александр Гальперин

2 сентября. Interfax-Russia.ru - Во всех школах Петербурга в первый день нового учебного года, в понедельник, пройдет урок, посвященный блокаде Ленинграда, сообщается в материалах пресс-службы администрации губернатора.

"В целях сохранения исторической памяти, передачи знаний о самых важных, в том числе и трагических страницах истории нашего города, учителя расскажут детям о том, как 8 сентября 1941 года началась 900-дневная блокада Ленинграда", - говорится в сообщении.

К началу учебного года систему образования Петербурга пополнят девять новых зданий школ и 25 детских садов. За парты сядет уже более полумиллиона юных петербуржцев, среди них - 60 тысяч первоклассников.

В Петербурге действует почти две тысячи государственных учреждений образования. В ведении комитета по образованию и районных администраций находятся 684 школы, 1 тыс. 51 детский сад, 49 учреждений профессионального образования и 120 организаций дополнительного образования.