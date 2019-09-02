Аксенов: мемориал в память о трагедии в колледже Керчи откроют до конца года

02.09.19 11:36

© РИА Новости. Денис Абрамов

2 сентября. Interfax-Russia.ru - Памятный знак жертвам трагедии в Керченском политехническом колледже, где погибли 20 человек, будет открыт до конца года, сообщил в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов.

"В этом году будет открытие (мемориала - ИФ). Заканчиваются работы по благоустройству (. . .) Колледж будет отремонтирован, и все будет сделано в полном объеме. Памятник погибшим ребятам должен быть", - сказал Аксенов журналистам.

Меценаты начали установку памятного знака 24 августа, сообщал ранее в фейсбуке глава городской администрации Сергей Бороздин. Он анонсировал открытие мемориала 2 сентября. Однако в понедельник это мероприятие не состоялось.

В министерстве образования, науки и молодежи Крыма агентству "Интерфакс-Юг" пояснили, что изготовление памятной таблички еще не завершено. Кроме того, там отметили, что неправильно было бы совмещать траурное мероприятие и День знаний.

Ранее сообщалось, что ремонт колледжа разделен на три этапа. Первый этап (аварийно-восстановительные работы) был завершен в апреле 2019 года. На капитальный ремонт в этом году выделено 113 млн рублей из регионального бюджета, в следующем году политех получит еще 75 млн рублей на обновление оборудования.

17 октября 2018 года студент четвертого курса политеха Владислав Росляков устроил в учебном заведении стрельбу из помпового ружья и подорвал самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями и болтами. После атаки 18-летний юноша покончил с собой. Жертвами нападения на колледж стали 20 человек: 15 учащихся и 5 сотрудников. Полсотни человек получили ранения.

Первоначально следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте, но позже переквалифицировали его на "убийство двух и более лиц общеопасным способом".