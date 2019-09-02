Расчеты "Панцирь С-1" уничтожили ракеты "противника" на учениях в Крыму

02.09.19 11:38

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

2 сентября. Interfax-Russia.ru - Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь С-1" Черноморского флота (ЧФ) уничтожили крылатые ракеты условного противника в рамках учений в Крыму, сообщает пресс-служба ЧФ.

"Условные крылатые ракеты были смоделированы электронным способом, с различными параметрами скорости полёта и высоты, для усложнения поражения целей боевыми расчетам ЗРПК. Военнослужащие комплекса успешно выполнили поставленную задачу и поразили все назначенные цели благодаря особенностям комбинированного ракетно-пушечного вооружения "Панциря" и универсальности поражения целей", - говорится в сообщении.

Также в ходе учений военные провели тренировку по обороне позиций от нападения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника.

"Были отработаны задачи по обнаружению, блокированию и уничтожению условных диверсантов, проникших на территорию военного объекта. Для максимального приближения к реальным условиям военнослужащими в ходе тренировки были использованы холостые боеприпасы и имитационные средства", - сообщает ЧФ.