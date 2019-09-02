Медведь загрыз несколько овец вблизи тюменского села

02.09.19 11:40

© РИА Новости. Сергей Крсноухов

2 сентября. Interfax-Russia.ru - Госохотуправление по Тюменской области приняло решение об отстреле в охотничьих угодьях Викуловского района медведя, представляющего серьезную угрозу для жизни людей, сообщается на сайте управления.

В Викуловском районном отделе охотуправления агентству "Интерфакс-Урал" сообщили в понедельник, что в районе зафиксированы случаи нападения медведя на домашний скот.

"Медведь загрыз несколько овец, пасущихся вблизи села Рябово. Охотинспекторам удалось обнаружить зарытые в землю останки четырех овец", - сказал сотрудник райотдела.

Он добавил, что в общей сложности у жителей Рябово пропало десять овец.

По словам собеседника агентства, в лесах Викуловского района обитает порядка 70 медведей. Мероприятия по регулированию численности дикого зверя пройдут до 18 сентября.

Ранее сообщалось, что весной этого года медведи были замечены в ряде населенных пунктов Уватского и Вагайского районов, летом - вблизи деревни Нерда Тобольского района.

Медведи в Тюменской области обитают в основном в северных таежных районах - Тобольском, Вагайском, Уватском. По данным областного Госохотуправления, численность медведей за последние десять лет увеличилась втрое - с 750 в 2008 году до 2,3 тыс. - в 2018 году.