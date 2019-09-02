Возле челябинского Аркаима сгорели реконструкции "древних" построек

02.09.19 11:45

© РИА Новости. Александр Кряжев

2 сентября. Interfax-Russia.ru - Сгоревшие в ночь на воскресенье постройки вблизи музея-заповедника "Аркаим" не являются историческими, это была реконструкция, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе заповедника в понедельник.

"Сгорели деревянные постройки, которые являются реконструкцией жилища каменного века. Это не аркаимские объекты, а новодел. Они воспроизводят жилища, существовавшие за несколько тысячелетий до поселения Аркаим", - пояснили в музее-заповеднике.

Также, по данным пресс-службы, сгоревший объект находился в степи, в 300 метрах от туристического лагеря "Аркаим", поэтому сам лагерь не пострадал.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС агентству уточнили, что вызов на пожар поступил около полуночи.

"Горела деревянная хлипкая конструкция площадью около 50 квадратных метров. На объект выезжала поселковая пожарная команда и один из местных жителей на тракторе. Они быстро справились с открытым горением, помощь наряда МЧС не потребовалась", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что причина пожара в настоящее время выясняется.

"Основная версия - неосторожное обращение с огнем. Умышленное или нет, выясняется", - отметил сотрудник пресс-службы.

Между тем, в пресс-службе Минкультуры региона агентству пояснили, что заповедник планирует восстановить утраченный туристический объект.

"В будущем году музей намерен за счет внебюджетных средств восстановить сгоревший объект. Он был построен ранее с участием студентов как итог их работы на раскопках в Северном Казахстане. Рядом с "Аркаимом" они воссоздали жилище каменного века, которое изучали в археологической экспедиции. Объект использовался для туристических целей, здесь проходили экскурсии, мастер-классы и другие мероприятия", - отметили в министерстве.

По данным пресс-службы, Ранее со ссылкой на инстаграм министра культуры региона Алексея Бетехтина сообщалось, что в музее-заповеднике "Аркаим" сгорели два жилища каменного века.

При этом в качестве причины министр не исключил поджог.

Историко-культурный заповедник "Аркаим" создан на месте открытого в 1987 году укрепленного поселения бронзового века. Возраст поселения составляет 4 тысячи лет, поселок был создан по заранее продуманному плану, с четкой градостроительной идеей, сложной архитектурой и фортификацией.