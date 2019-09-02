Главгосэкспертиза одобрила газопровод на 20,5 млрд куб. м с Новопорта до ЕСГ

02.09.19 11:49

© РИА Новости. Иван Руднев

2 сентября. Interfax-Russia.ru - Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проектную документацию и инженерные изыскания на строительство газопровода через Обскую губу для транспорта газа с Новопортовского и других месторождений ямальского нефтегазодобывающего кластера "Газпром нефти" до единой системы газопроводов, сообщается на сайте ведомства.

Газопровод расчетной протяженностью около 115 км пройдет по территории Ямальского и Надымского районов Ямало-Ненецкого автономного округа. Он соединит Новопорт и близлежащие месторождения "Газпром нефти", расположенные на полуострове Ямал, с системой магистральных газопроводов "Газпрома" (MOEX: GAZP) на севере Тюменской области.

Планируемые поставки газа в объеме 20,5 млрд куб. м в год будут осуществляться по газотранспортным маршрутам "Ямбург-Тула I" и "Ямбург-Тула II".

Проектируемая трасса газопровода пересечет акваторию Обской губы. Наибольшая глубина его залегания составит около 8,5 метров, протяженность подводной части - около 58,4 км. Сухопутные участки трассы проложат на полуострове Ямал с 0 по 23 км и на Тазовском полуострове на отрезке 81- 114 км.

Начальной точкой магистрального газопровода станет место его стыковки с проектируемым технологическим трубопроводом установки комплексной переработки газа Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения. Окончанием станет точка врезки в магистральный газопровод "Ямбург - Тула I" на 89 км.

Кроме того, проектной документацией предусмотрено обустройство площадок линейной инфраструктуры, в том числе - оконечная и промежуточные радиорелейные станции, а также автоматическая газораспределительная станция и посадочная площадка для вертолетов на 83 км.

Генеральная проектная организация газпровода - АО "НИПИгазпереработка".

Как сообщалось, проект "Газ Ямала" "Газпром нефти" формируется на базе Новопортовского месторождения, одного из самых крупных разрабатываемых нефтегазоконденсатных месторождений полуострова Ямал. В 2018 году "Газпром нефть" заявила о планах строительства нового газопровода с Новопорта через Обскую губу до Ямбурга. Также компания намерена к 2022 году превратить установку комплексной подготовки газа на Новопорте в газоперерабатывающий завод производительностью 25-30 млрд куб. в год.