"Единым" билетом в Крым и обратно за лето-2019 воспользовалось более 300 тыс. человек

02.09.19 12:13

© РИА Новости. Виталий Тимкив

2 сентября. Interfax-Russia.ru - Около 301,3 тыс. пассажиров перевезли с 1 июня по 31 августа этого года по "единому" билету в Крым и в обратном направлении с использованием железнодорожного, авиационного и автомобильного транспорта, сообщает АНО "Единая транспортная дирекция" (ЕТД) в понедельник.

"В Крым путешествовало 160 тыс. 422 пассажира, из Крыма - 140 тыс. 846", - говорится в пресс-релизе.

В частности, в июне услугой "единого" билета воспользовались порядка 54,8 тыс. человек, в июле - 115,7 тыс., в августе - около 130,7 тыс. пассажиров.

Сообщается также, что через аэропорт Анапы (Краснодарский край) по "единому" билету перевезли 1,7 тыс. человек.

Перевозки по "единому" билету завершатся в этом году в конце сентября. По состоянию на начало текущего месяца, до 30 сентября оформлены 355,6 тыс. "единых" билетов.

Как известно, перевозки по "единому" билету осуществляются в 7 городов Крыма и обратном направлении с пересадкой в аэропортах Анапы и Симферополя, а также с пересадкой в автобусы на железнодорожных вокзалах Краснодара и Анапы. Кроме того, ЕТД организует перевозки в 5 городов Абхазии с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера через аэропорт Сочи.